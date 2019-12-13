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Онлайн казино SlotV (Слот В)
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Онлайн казино Слот В ( Slot V )
- Особенности казино Слот В
- Истории о крупных заносах в SlotV
- Регистрация в казино Slot V
- Официальный сайт и мобильная версия
- Какие есть игры в Слот В казино?
- Бонусы в казино Слот В
- Турниры и гонки
- Финансовые транзакции
- Поможет ли саппорт?
- Положительные и отрицательные моменты
- Подведем итоги
Каждый месяц на азартной арене появляются новые онлайн казино. Каждое предлагает массивный ассортимент игр, пятизначные бонусы, быстрые выплаты и еще десятки преимуществ. Выделится на их фоне новичку стало немного сложнее, но несмотря на это, у казино Slot V это получилось.
Slot V – это масштабный ребрендинг портала Slot Voyager, который произошел в 2017 году. Но от старого сайта практически ничего не осталось. Реконструировался главный сайт, была приобретена новая платформа, полностью переработана бонусная система, подключены новые платежные методы – одним словом, SlotV стал современным азартным заведением.
Оператор казино Слот В – компания Sunlet Services Limited, на счету которого есть несколько очень удачных проектов, которые время от времени попадают в топ-10 лучших казино. Поэтому доверие к этому игровому залу только возрастает. Учитывая, что от прежнего сайта ничего не осталось, отправной точкой для Slot V принято считать 2017 год. Сегодня это супер-современный игровой зал, который может предложить своим игрокам уникальные бонусные программы, широкий выбор азартных развлечений, игры с живыми дилерами, индивидуальное обслуживание и много всего, что сложно найти в типичных онлайн казино.
Особенности казино Слот В
Игровой зал обладает некоторыми особенностями, которые крайне редко можно встретить в других азартных заведениях. Вкратце расскажем о каждом из них:
- Казино заправляют Виктор и Винтер – отважный космонавт и его верная собака, сопровождающие игрока на каждом этапе. Уникальная тематика с персонажами, это действительно забавно. Зачастую пользователям предлагают одноцветный дизайн и уже порядком поднадоевшую рекламу.
- Спортивные ставки и слоты в одном счете. Если завтра играет ваша любимая команда, то отпадает необходимость искать качественный тотализатор. Достаточно просто переключиться на другую вкладку Slot V и сделать ставку на желаемый исход. Десятки лиг и видов спорта не оставят вас равнодушными;
- Возможность играть в криптовалюте. В отличие от других азартных сайтов, SlotV принимает большинство самых популярных виртуальных монет: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Monero, Dash, Bitcoincash. И этот список пополняется по мере популяризации валют.
Это лишь несколько особенностей игрового зала. Дальше расскажем, почему в нем играть не только выгодно, но и очень приятно.
Истории о крупных заносах в Slot V
Крупные заносы в казино Слот В случаются чуть ли не каждый день, но большинство игроков предпочитают оставлять эти моменты в секрете, по вполне объективным причинам. Но некоторые интересные исходы раунда все-же просочились в широкие просторы интернета.
В марте этого года один любитель как всегда в свободное время крутил барабаны на Pirates Plenty по ставке в 10 рублей. Но всего десять фриспинов обернулись выигрышем в 31,000 рублей! Трудно представить какой мог бы быть выигрыш, будь это ставка в 100 рублей или выше. Слегка превысить ставку также бывает очень выгодно. Осенью один везучий игрок решил вдруг поднять минимальную ставку до 450 рублей за спин в автомате Hotline. И это принесло свои плоды – благодаря регулярным респинам за пару минут счет счастливчика пополнился на 120,000 рублей! Как распорядилась фортуна дальше остается неизвестным. Вообще такие заносы случаются в казино настолько часто, что большинство постоянных игроков уже просто не обращают на это внимание.
Регистрация в казино Slot V
Чтобы получить полный доступ в казино Слот В, сперва необходимо пройти процесс регистрации. Хотя играть бесплатно в любые игровые автоматы и настольные игры можно и без авторизации в игровом зале. На старте игрокам предлагается выбрать один из трех приветственных пакетов – Лайт, Стандарт и Хайроллер. Нетрудно догадаться, что от вашего выбора будет зависеть размер бонусов, поэтому выбирайте с умом – исходя из собственного ритма игры:
- Лайт: Бонус на три первых депозита суммой до 30,000 рублей + 175 фриспинов. Минимальный депозит – 500 рублей;
- Стандарт: Бонус на три первых депозита до 75,000 рублей + 175 фриспинов. Минимальный депозит 5,000 рублей;
- Хайроллер: Бонус на три первых депозита до 150,000 рублей + 175 фриспинов. Минимальный депозит 25,000 рублей.
Теперь непосредственно к регистрации. Она довольно проста и пройти ее можно меньше чем за минуту. На первом этапе необходимо ввести адрес действующей электронной почты и придумать надежный пароль. Далее необходимо просто подтвердить email-адрес и вы получаете полный доступ ко всем опциям казино. Лучше всего сразу зайти в личный кабинет и заполнить все необходимые поля, а заодно и загрузить документы для верификации. Slot V заботится о безопасности своих игроков, поэтому может потребовать пройти проверку. А чтобы не ждать ее при кэшауте, можно выполнить этот пункт сразу после регистрации.
Официальный сайт и мобильная версия
Футуристический дизайн сочетается с отличной функциональностью. Светлый дизайн, удобное меню и ссылки на все важные аспекты в работе казино – именно так выглядит официальный сайт. На главной странице сосредоточена вся необходимая информация: о джекпотах, турнирах, производителях софта, текущих акциях и последних выигрышах. При этом сайт не выглядит перегруженным – каждому блоку нашлось свое место.
Официальный сайт качественно переведен на русский язык. Это неудивительно, ведь российские игроки – основная аудитория Слот В. Это касается также правил и условий. С основными моментами игрок сможет ознакомиться на родном для него языке. То же можно сказать и о мобильной версии. Несмотря на то, что Slot V на мобильном выглядит немного скромнее, это не значит, что его функции урезаны. Игроки могут открывать любой слот или настольную игру, брать и отыграть бонусы, вносить депозит и выводить выигрыш. Функционал никак ничем не отличается от версии на ПК.
Какие есть игры в Слот В казино?
Сегодня в казино Слот В сосредоточено около 2,000 игр – и это далеко не предел, ведь ассортимент постоянно расширяется. В лобби сосредоточены развлечения только от самых лучших производителей игрового софта: Microgaming, Netent, Endorphina, Amatic, NYX, Habanero, Play’n Go, Betsoft, Novomatic и десятков других разработчиков. Это позволяет дать игрокам отличный ассортимент как классических 3-барабанных одноруких бандитов, так и современных слотов в опциями Megaways, Avalanche и другими интересными и главное высокооплачиваемыми функциями.
Что касается других развлечений, то здесь их также в достатке. Так что если вы фанат рулетки, кено или игр с живыми дилерами – тогда вам точно понравится в казино Слот В.
|Настольные игры
|Рулетка
|Блэкджек
|Баккара
|Покер
|Другие
|Джекпоты
|Live-казино
|Заходим в раздел настольных игр, и сразу открывается первый негативный момент – отсутствует классификация по развлечениям. Все игры просто сосредоточены в одном разделе, поэтому придется пролистать лобби или вбить прямое название в поиске. Но перейдем от негатива к позитиву. 14 разработчиков представляют раздел «Столы» и это говорит само за себя, какой здесь может быть ассорртимент.
|В Слот В сосредоточены самые популярные и необычные виды рулетки: европейская, Multi Wheel, французская, американская, Premier, Mini Roulette, Dragon Jackpot, Sapphire, Single Zero и еще десятки разновидностей. Каждая их них имеет свои особенности в правилах, поэтому стоит сперва запустить игру в бесплатном режиме, чтобы не упустить свое преимущество.
|Дилер берет 17 и останавливается или 18? А может 13 и больше? Или блэкджек в пять рук? Такой список можно продолжать очень долго, благодаря массивному выбору это игры в казино SlotV. Super Fun, Single Deck, Strip, Spanish, Atlantic City и еще десятки разновидностей! Без преувеличений, здесь собрана, пожалуй, самая полная коллекция этого развлечения. Чтобы перепробовать все, уйдет как минимум несколько недель.
|Изначально Ян Флеминг задумывал, что его герой будет отлично играть в баккара, но сценаристы ради накала страстей решили изменить игру в фильме на классический техасский Холдем. Эта игра любима миллионом игроков, в особенности по самым дорогим ставкам в Макао. Она очень проста и не имеет много разновидностей в правилах. В Слот В вы можете перепробовать все существующие на сегодняшний день варианты баккара.
|С покером складывается такая же ситуация – его очень много. В ассортименте есть такие виды как 3-карточный, Heads-Up Hold’em, Casino Hold’em, карибский, Оазис и еще до десяти вариантов. Так что покеристам здесь также не будет скучно.
|Отвлечься от напряженной игровой сессии можно заглянув в раздел видеопокера с парой десятков разновидностей или зависнуть во вкладке «Другие». Здесь можно найти кено, виртуальные гонки, бинго, скрэтч-карт и массу казуальных игр, в которых можно не только отлично провести время, но и отлично подзаработать.
|Охотники за крупными выигрышами почувствуют себя комфортно. Маркер на каждом слоте укажет на текущий джекпот, а выбор есть как между фиксированными и небольшими, так и среди семизначных цифр. Так что регистрируйтесь и отправляетесь на охоту за огромными выплатами, ведь как известно, новичкам везет!
|Игры с живыми дилерами представлены от передового провайдера в этой области – Evolution Gaming. Открыв рулетку, блэкджек, баккара или покер, можно полностью погрузиться в атмосферу живого казино. Несколько видов обзора, HD-трансляция и возможность взглянуть на стол с любого ракурса позволит по новому взглянуть на азартные игры.
Бонусы в казино Слот В
Бонусная программа в казино Slot V строится на комбинировании бонусов и всевозможных акций. О приветственных бонусах мы написали выше – их игроки получают автоматически, без применения бонусных кодов. Чем больше вы играете, тем выше становится ваш VIP-уровень. От него зависит многое. Во-первых, копятся компоинты, которые можно обменивать на реальные деньги. А чем выше статус, тем будет выше и обменный курс поинтов. Также от статуса зависит процент регулярного кэшбэка. Каждую неделю или каждый день (зависит от статуса) у игроков есть возможность забирать реальными деньгами от 3% до 10% от проигранных средств.
Слот В – это казино сюрприз. Вместо того, чтобы обозначить регулярные бонусы, здесь придумали кейсы! Игроки получают их во время обычных раундов. В них скрывается один из десяти призов, которые игрок может активировать по своему желанию. Среди дополнительных акций – игра дня, где набирается на 20% больше поинтов и тысячи достижений, выполняя которые также можно получить интересные бонусы.
Турниры и гонки
Слот В регулярно проводит различные турниры и гонки как на слотах, так и на настольных играх. В лобби ежедневно можно найти несколько предложений, которые будут разделены на турниры «собственного производства» и сетевые гонки, которые устраивают крупные операторы. При этом выиграть можно начиная от поинтов и наличных, заканчивая физическими призами.
Финансовые транзакции
Если вы еще сомневаетесь в казино Слот В, то проверить на деле его можно без особых рисков. Минимальный депозит составляет всего $5! А внести его можно как с помощью банковских карт VISA, Master Card и МИР (в том числе и через российские банки), так и через электронные кошельки вроде Skrill, Neteller. Поддерживает SlotV и отечественные кошельки – Webmoney, Яндекс и QIWI. А вот вывести можно, начиная от $10. Обналичивая до $1,000 можно не беспокоится о проверках, но если сумма будет выше – служба безопасности казино потребует провести верификацию. Поэтому стоит пройти ее сразу после регистрации и больше не беспокоится об этом моменте.
В этом разделе скрывается еще один негативный момент – максимальная сумма вывода не может превышать $100,000 в месяц. И такой лимит доступен только игрокам с максимальный VIP-статусом. Но правда если вы выигрываете джекпот, то он будет выплачен одним платежом.
Поможет ли саппорт?
Многих игроков, которые открывают для себя новое онлайн-казино интересует важный вопрос – как со своей работой справляется служба поддержки? Разные моменты могут потребовать немедленной помощи со стороны менеджеров. Но в казино Slot V с этим все в порядке. Круглосуточно работает лайв-чат – достаточно кликнуть на виджет и в течение 30 секунд приветливый оператор попытается решить все проблемы игрока. Если вопрос более сложный и требует детального рассмотрения – тогда можно написать на электронный ящик [email protected] Еще один способ – связаться со службой поддержки по круглосуточному и бесплатному телефону +7 495 134 99 23.
Положительные и отрицательные моменты
Сложно найти негативные моменты в казино Слот В, которые бы испортили все впечатление об азартном заведении. Минусы довольно несущественные, так что них просто можно закрыть глаза. Тем более, что их не так уж и много:
- Ограничение по лимиту вывода;
- Отсутствует сортировка в настольных играх;
- VIP-программа основывается на депозитах.
- В тоже время, масса положительных моментов полностью скрывают негативные стороны этого казино:
- Широкий выбор игр;
- Уникальные бонусы;
- Минимальный депозит всего $5;
- Быстрая обработка заявки на вывод;
- Оперативный саппорт;
- Надежный оператор.
Решать конечно самим игрокам, где делать ставки. Но сегодня надежных онлайн казино осталось не так уж и много.
Подведем итоги
Что можно сказать в конце? Slot-V казино онлайн пережил отличную модернизацию, которая превратила его в первоклассный сайт азартных развлечений. Один счет с букмекерской конторой позволяет переключаться и одновременно делать ставки как в любимых слотах, так и на любимую команду. История оператора и его другие продукты не позволяют усомнится в его честности. Ведь плохие новости расходятся быстро и вы бы наверняка услышали критические отзывы о казино Слот В. Но таковых нет. Поэтому стоит попробовать это азартное заведение в качестве постоянного пристанища для удовлетворения азартных потребностей. Можно сказать с уверенностью – Слот В не разочарует.