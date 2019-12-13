Онлайн казино Слот В ( Slot V )

Каждый месяц на азартной арене появляются новые онлайн казино. Каждое предлагает массивный ассортимент игр, пятизначные бонусы, быстрые выплаты и еще десятки преимуществ. Выделится на их фоне новичку стало немного сложнее, но несмотря на это, у казино Slot V это получилось.

Slot V – это масштабный ребрендинг портала Slot Voyager, который произошел в 2017 году. Но от старого сайта практически ничего не осталось. Реконструировался главный сайт, была приобретена новая платформа, полностью переработана бонусная система, подключены новые платежные методы – одним словом, SlotV стал современным азартным заведением.

Оператор казино Слот В – компания Sunlet Services Limited, на счету которого есть несколько очень удачных проектов, которые время от времени попадают в топ-10 лучших казино. Поэтому доверие к этому игровому залу только возрастает. Учитывая, что от прежнего сайта ничего не осталось, отправной точкой для Slot V принято считать 2017 год. Сегодня это супер-современный игровой зал, который может предложить своим игрокам уникальные бонусные программы, широкий выбор азартных развлечений, игры с живыми дилерами, индивидуальное обслуживание и много всего, что сложно найти в типичных онлайн казино.

Особенности казино Слот В

Игровой зал обладает некоторыми особенностями, которые крайне редко можно встретить в других азартных заведениях. Вкратце расскажем о каждом из них:

Казино заправляют Виктор и Винтер – отважный космонавт и его верная собака, сопровождающие игрока на каждом этапе. Уникальная тематика с персонажами, это действительно забавно. Зачастую пользователям предлагают одноцветный дизайн и уже порядком поднадоевшую рекламу.

Спортивные ставки и слоты в одном счете. Если завтра играет ваша любимая команда, то отпадает необходимость искать качественный тотализатор. Достаточно просто переключиться на другую вкладку Slot V и сделать ставку на желаемый исход. Десятки лиг и видов спорта не оставят вас равнодушными;

Возможность играть в криптовалюте. В отличие от других азартных сайтов, SlotV принимает большинство самых популярных виртуальных монет: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Monero, Dash, Bitcoincash. И этот список пополняется по мере популяризации валют.

Это лишь несколько особенностей игрового зала. Дальше расскажем, почему в нем играть не только выгодно, но и очень приятно.

Истории о крупных заносах в Slot V

Крупные заносы в казино Слот В случаются чуть ли не каждый день, но большинство игроков предпочитают оставлять эти моменты в секрете, по вполне объективным причинам. Но некоторые интересные исходы раунда все-же просочились в широкие просторы интернета.

В марте этого года один любитель как всегда в свободное время крутил барабаны на Pirates Plenty по ставке в 10 рублей. Но всего десять фриспинов обернулись выигрышем в 31,000 рублей! Трудно представить какой мог бы быть выигрыш, будь это ставка в 100 рублей или выше. Слегка превысить ставку также бывает очень выгодно. Осенью один везучий игрок решил вдруг поднять минимальную ставку до 450 рублей за спин в автомате Hotline. И это принесло свои плоды – благодаря регулярным респинам за пару минут счет счастливчика пополнился на 120,000 рублей! Как распорядилась фортуна дальше остается неизвестным. Вообще такие заносы случаются в казино настолько часто, что большинство постоянных игроков уже просто не обращают на это внимание.

Регистрация в казино Slot V

Чтобы получить полный доступ в казино Слот В, сперва необходимо пройти процесс регистрации. Хотя играть бесплатно в любые игровые автоматы и настольные игры можно и без авторизации в игровом зале. На старте игрокам предлагается выбрать один из трех приветственных пакетов – Лайт, Стандарт и Хайроллер. Нетрудно догадаться, что от вашего выбора будет зависеть размер бонусов, поэтому выбирайте с умом – исходя из собственного ритма игры:

Лайт: Бонус на три первых депозита суммой до 30,000 рублей + 175 фриспинов. Минимальный депозит – 500 рублей;

Стандарт: Бонус на три первых депозита до 75,000 рублей + 175 фриспинов. Минимальный депозит 5,000 рублей;

Хайроллер: Бонус на три первых депозита до 150,000 рублей + 175 фриспинов. Минимальный депозит 25,000 рублей.

Теперь непосредственно к регистрации. Она довольно проста и пройти ее можно меньше чем за минуту. На первом этапе необходимо ввести адрес действующей электронной почты и придумать надежный пароль. Далее необходимо просто подтвердить email-адрес и вы получаете полный доступ ко всем опциям казино. Лучше всего сразу зайти в личный кабинет и заполнить все необходимые поля, а заодно и загрузить документы для верификации. Slot V заботится о безопасности своих игроков, поэтому может потребовать пройти проверку. А чтобы не ждать ее при кэшауте, можно выполнить этот пункт сразу после регистрации.

Официальный сайт и мобильная версия

Футуристический дизайн сочетается с отличной функциональностью. Светлый дизайн, удобное меню и ссылки на все важные аспекты в работе казино – именно так выглядит официальный сайт. На главной странице сосредоточена вся необходимая информация: о джекпотах, турнирах, производителях софта, текущих акциях и последних выигрышах. При этом сайт не выглядит перегруженным – каждому блоку нашлось свое место.

Официальный сайт качественно переведен на русский язык. Это неудивительно, ведь российские игроки – основная аудитория Слот В. Это касается также правил и условий. С основными моментами игрок сможет ознакомиться на родном для него языке. То же можно сказать и о мобильной версии. Несмотря на то, что Slot V на мобильном выглядит немного скромнее, это не значит, что его функции урезаны. Игроки могут открывать любой слот или настольную игру, брать и отыграть бонусы, вносить депозит и выводить выигрыш. Функционал никак ничем не отличается от версии на ПК.

Какие есть игры в Слот В казино?

Сегодня в казино Слот В сосредоточено около 2,000 игр – и это далеко не предел, ведь ассортимент постоянно расширяется. В лобби сосредоточены развлечения только от самых лучших производителей игрового софта: Microgaming, Netent, Endorphina, Amatic, NYX, Habanero, Play’n Go, Betsoft, Novomatic и десятков других разработчиков. Это позволяет дать игрокам отличный ассортимент как классических 3-барабанных одноруких бандитов, так и современных слотов в опциями Megaways, Avalanche и другими интересными и главное высокооплачиваемыми функциями.

Что касается других развлечений, то здесь их также в достатке. Так что если вы фанат рулетки, кено или игр с живыми дилерами – тогда вам точно понравится в казино Слот В.

Настольные игры Рулетка Блэкджек Баккара Покер Другие Джекпоты Live-казино Заходим в раздел настольных игр, и сразу открывается первый негативный момент – отсутствует классификация по развлечениям. Все игры просто сосредоточены в одном разделе, поэтому придется пролистать лобби или вбить прямое название в поиске. Но перейдем от негатива к позитиву. 14 разработчиков представляют раздел «Столы» и это говорит само за себя, какой здесь может быть ассорртимент. В Слот В сосредоточены самые популярные и необычные виды рулетки: европейская, Multi Wheel, французская, американская, Premier, Mini Roulette, Dragon Jackpot, Sapphire, Single Zero и еще десятки разновидностей. Каждая их них имеет свои особенности в правилах, поэтому стоит сперва запустить игру в бесплатном режиме, чтобы не упустить свое преимущество. Дилер берет 17 и останавливается или 18? А может 13 и больше? Или блэкджек в пять рук? Такой список можно продолжать очень долго, благодаря массивному выбору это игры в казино SlotV. Super Fun, Single Deck, Strip, Spanish, Atlantic City и еще десятки разновидностей! Без преувеличений, здесь собрана, пожалуй, самая полная коллекция этого развлечения. Чтобы перепробовать все, уйдет как минимум несколько недель. Изначально Ян Флеминг задумывал, что его герой будет отлично играть в баккара, но сценаристы ради накала страстей решили изменить игру в фильме на классический техасский Холдем. Эта игра любима миллионом игроков, в особенности по самым дорогим ставкам в Макао. Она очень проста и не имеет много разновидностей в правилах. В Слот В вы можете перепробовать все существующие на сегодняшний день варианты баккара. С покером складывается такая же ситуация – его очень много. В ассортименте есть такие виды как 3-карточный, Heads-Up Hold’em, Casino Hold’em, карибский, Оазис и еще до десяти вариантов. Так что покеристам здесь также не будет скучно. Отвлечься от напряженной игровой сессии можно заглянув в раздел видеопокера с парой десятков разновидностей или зависнуть во вкладке «Другие». Здесь можно найти кено, виртуальные гонки, бинго, скрэтч-карт и массу казуальных игр, в которых можно не только отлично провести время, но и отлично подзаработать. Охотники за крупными выигрышами почувствуют себя комфортно. Маркер на каждом слоте укажет на текущий джекпот, а выбор есть как между фиксированными и небольшими, так и среди семизначных цифр. Так что регистрируйтесь и отправляетесь на охоту за огромными выплатами, ведь как известно, новичкам везет! Игры с живыми дилерами представлены от передового провайдера в этой области – Evolution Gaming. Открыв рулетку, блэкджек, баккара или покер, можно полностью погрузиться в атмосферу живого казино. Несколько видов обзора, HD-трансляция и возможность взглянуть на стол с любого ракурса позволит по новому взглянуть на азартные игры.

Бонусы в казино Слот В

Бонусная программа в казино Slot V строится на комбинировании бонусов и всевозможных акций. О приветственных бонусах мы написали выше – их игроки получают автоматически, без применения бонусных кодов. Чем больше вы играете, тем выше становится ваш VIP-уровень. От него зависит многое. Во-первых, копятся компоинты, которые можно обменивать на реальные деньги. А чем выше статус, тем будет выше и обменный курс поинтов. Также от статуса зависит процент регулярного кэшбэка. Каждую неделю или каждый день (зависит от статуса) у игроков есть возможность забирать реальными деньгами от 3% до 10% от проигранных средств.

Слот В – это казино сюрприз. Вместо того, чтобы обозначить регулярные бонусы, здесь придумали кейсы! Игроки получают их во время обычных раундов. В них скрывается один из десяти призов, которые игрок может активировать по своему желанию. Среди дополнительных акций – игра дня, где набирается на 20% больше поинтов и тысячи достижений, выполняя которые также можно получить интересные бонусы.

Турниры и гонки

Слот В регулярно проводит различные турниры и гонки как на слотах, так и на настольных играх. В лобби ежедневно можно найти несколько предложений, которые будут разделены на турниры «собственного производства» и сетевые гонки, которые устраивают крупные операторы. При этом выиграть можно начиная от поинтов и наличных, заканчивая физическими призами.

Финансовые транзакции

Если вы еще сомневаетесь в казино Слот В, то проверить на деле его можно без особых рисков. Минимальный депозит составляет всего $5! А внести его можно как с помощью банковских карт VISA, Master Card и МИР (в том числе и через российские банки), так и через электронные кошельки вроде Skrill, Neteller. Поддерживает SlotV и отечественные кошельки – Webmoney, Яндекс и QIWI. А вот вывести можно, начиная от $10. Обналичивая до $1,000 можно не беспокоится о проверках, но если сумма будет выше – служба безопасности казино потребует провести верификацию. Поэтому стоит пройти ее сразу после регистрации и больше не беспокоится об этом моменте.

В этом разделе скрывается еще один негативный момент – максимальная сумма вывода не может превышать $100,000 в месяц. И такой лимит доступен только игрокам с максимальный VIP-статусом. Но правда если вы выигрываете джекпот, то он будет выплачен одним платежом.

Поможет ли саппорт?

Многих игроков, которые открывают для себя новое онлайн-казино интересует важный вопрос – как со своей работой справляется служба поддержки? Разные моменты могут потребовать немедленной помощи со стороны менеджеров. Но в казино Slot V с этим все в порядке. Круглосуточно работает лайв-чат – достаточно кликнуть на виджет и в течение 30 секунд приветливый оператор попытается решить все проблемы игрока. Если вопрос более сложный и требует детального рассмотрения – тогда можно написать на электронный ящик [email protected] Еще один способ – связаться со службой поддержки по круглосуточному и бесплатному телефону +7 495 134 99 23.

Положительные и отрицательные моменты

Сложно найти негативные моменты в казино Слот В, которые бы испортили все впечатление об азартном заведении. Минусы довольно несущественные, так что них просто можно закрыть глаза. Тем более, что их не так уж и много:

Ограничение по лимиту вывода;

Отсутствует сортировка в настольных играх;

VIP-программа основывается на депозитах.

В тоже время, масса положительных моментов полностью скрывают негативные стороны этого казино:

Широкий выбор игр;

Уникальные бонусы;

Минимальный депозит всего $5;

Быстрая обработка заявки на вывод;

Оперативный саппорт;

Надежный оператор.

Решать конечно самим игрокам, где делать ставки. Но сегодня надежных онлайн казино осталось не так уж и много.

Подведем итоги

Что можно сказать в конце? Slot-V казино онлайн пережил отличную модернизацию, которая превратила его в первоклассный сайт азартных развлечений. Один счет с букмекерской конторой позволяет переключаться и одновременно делать ставки как в любимых слотах, так и на любимую команду. История оператора и его другие продукты не позволяют усомнится в его честности. Ведь плохие новости расходятся быстро и вы бы наверняка услышали критические отзывы о казино Слот В. Но таковых нет. Поэтому стоит попробовать это азартное заведение в качестве постоянного пристанища для удовлетворения азартных потребностей. Можно сказать с уверенностью – Слот В не разочарует.